جيش الاحتلال يعلن تدمير موقعين استيطانيين غير قانونيين في بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير موقعين استيطانيين غير قانونيين في بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية ، فقد صادرت القوات المعدات الموجودة في المكان. كما تم توقيف إسرائيلي واحد.

وفي سياق أخر ، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قياديا بحركة "حماس" بغارة جوية على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بيان للجيش القول إن الغارة أسفرت عن قتل قائد خلية تابعة لحماس، مشيرة إلى أن هذه أول غارة تُنفذ في القطاع بموافقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، عقب خريطة الطريق التي نشرها "مجلس السلام" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر فلسطينية - في وقت سابق اليوم - مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين في الغارة الجوية الإسرائيلية على بيت لاهيا.