81% من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، الموافق 13 / 8 / 2026 النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2025 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر وذلك وفقا للتصنيف الدولي.

مـن أهــم المـؤشــرات ما يلــي:

براءات الاختراع

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1811) طلباً عـــام 2025 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، مقـابـل (1860) طلبـاً عــــام 2024 بانخفاض قدره 2.6٪ منـــهـا (524) طلباً للمصرييـن بنسبة 28.9 ٪ و (1287) طلباً للأجانب بنسبة 71.1٪.

البراءات الممنوحة

- بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (102) براءة اختراع عام 2025 مقابل (266) براءة عام 2024 بانخفاض قدره 61.7%، منها (27) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 26.5٪ و(75) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 73.5٪

- (42) براءة اختراع تم منحها وفقا للتصنيف الدولي

فـي مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبــة 41.2٪ (23.8٪للمصـريين، 76.2٪ للأجـانب) يلي ذلك الكيميـاء والفلــزات بعدد (22) بـراءة اختـراع بنسـبة

21.6 ٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2025 (50٪للمـصريين، 50٪ للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في مجال عمليات التشكيل والنقل بعـدد (14) بـراءة

بنسبة 13.7٪ (21.4٪للمصـريين،78.6٪للأجـانب).

البراءات الممنوحة للــدول

تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (27) بــراءة اخــتراع بنسـبة 26.5٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (20) براءة اختراع بنسبة 19.6٪ وجاء المتقدمين من فرنسا في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (9) براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2025.

العلامات التجارية

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (26803) طلباً عام 2025 مقابل (42538) طلباً عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 37٪.

بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (20672) طلباً عام 2025 مقابل (33703) طلباً عام 2024 بنسبة انخفاض بلغت 38.7٪.

بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة الى المصريين و الأجانب (7827) علامة تجـــارية عــام 2025، مقابل (23790) علامة تجارية عام 2024 بنسبة انخفاض بلغت 67.1 ٪ منها (6339) علامة تجارية للمصريين، (1488) علامة تجارية من باقي الجنسيات .

تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (6339) علامة تجارية بنسـبة 81 ٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (418) علامـة تجارية بنسـبة 5.3٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (228) علامـة تجـارية بنسـبة 2.9٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2025.