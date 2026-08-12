اليوم العالمي للشباب.. 47.1% نسبة مساهمة الشباب في قـوة العمل

أصدر الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم الأربعاء الموافــق 8/12 / 2026 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم ، وذلك بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأراءهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.



يقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "حياة مختلفة.. أحلام مشتركة"، ليؤكد أنه رغم تفاوت الواقع المحلي والوطني للشباب في العالم، إلا أن طموحاتهم تظل واحدة في جوهرها؛ إذ يتطلعون جميعاً نحو تحقيق الكرامة، وتوفير العمل اللائق، والحصول على تعليم جيد، وتأمين مشاركة فاعلة في صنع القرار لمستقبل مستدام.



يركز اليوم العالمي للشباب 2026 بصفة خاصة على تسليط الضوء على شباب البلدان الأقل نمواً ، والدول النامية غير الساحلية ، والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ وهم الفئات التي تواجه تحديات مركبة تتداخل فيها أزمات الفقر، وتغير المناخ، والعزلة الجغرافية، إلى جانب الفجوة الرقمية ومحدودية الفرص الاقتصادية. ورغم هذه العوائق، يواصل هؤلاء الشباب تقديم نماذج ملهمة في المرونة والقيادة والابتكار، معززين بجهودهم مسيرة التنمية المستدامة داخل مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي أيضا.

الشــــباب حـــول العالــــم

- يعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 - 24) عاماً. ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للعام الدولي للشباب عام (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح " الشباب " يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

- هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من إجمالي سكان العالم ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة %7 وذلك بحلول عام 2030 الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابه.

وفي ضــوء الإحصاءات التي يصــدرها الجــهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب (18-29 سنة) في مصر كالتالي:

• طبـــقاً لبيانات الســكان 1 ـ 1 ـ 2026

بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,5 مليون نسمه بنسبة 19.8% من إجمالي السكان ),51.9% ذكور ـ 48.1% إناث) من إجمالي الشباب.

بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24 سنة) 19.1 مليون نسمه بنسبة 17.6% من إجمالي السكان وذلك وفقاً لتعريف الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة.

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2024/2025):

بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـــم العالـــي 3.9 مليون طـالب (50.3% ذكـور، 49.7٪ إناث)، منهم الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.3 مليون طالب، مقابل 532.1 ألف طالب في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالأكاديميات والمعاهد العليا 889 ألف طالب ( 59.1% ذكور، 40.9% اناث)

بلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـوميــة وخاصـــة 207.7 ألف طالــب منهم (41.7 ٪ ذكــــور، 58.3% إنــــاث).

بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 71.1٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (43.9% ذكــور، 56.1% انــاث) مقابـل 28.9٪ فــي الكليات العملية منهم (54.4% ذكــور، 45.6% انــاث).

بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية 17.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (47.3% ذكور، 52.7% اناث) مقابل 82.8٪ في الكليات العملية (54.9% ذكور، 45.1% اناث).



بلـغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 19 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 17 طالــب بالجامـــعات الخاصــة والأهلية والتكنولوجية.

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2024 .

بلغ إجمالي عدد خريجـي التعليم العالي 743 ألف خريج بنسبة (47.0% الذكور، 53.0% الاناث) منهـم 490.0 ألف خريج من الجامـعات الحكومية بنسبة 65.9٪ ، وعدد 40.8 ألف خريج من الجامعات الخـاصة والأهلية والتكنولوجية بنسبة 5.5٪ ، وعدد 212.2 ألف خريج بالأكاديميات والمعاهد العليا والفنية بنسبة 28.6%.

• طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2025.

47.1% من الشباب (18-29سنة) يساهم في قوة العمل (من اجمالي اعداد الشباب في نفس الفئة العمرية ).

65% من الشباب الذكور (18-29 سنة) يساهم في قوة العمل، بينما تبلغ هذه النسبة بين الإناث 23% فقط.

26.3% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

48,0% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل ثانوي ،ومتوسط وأقل من الجامعي ( 4,3% مؤهل فوق متوسط، 36.3% مؤهل متوسط، 7.4% ثانوي عام/أزهري)

17.0% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

8.6٪ من قـوة العمل للشباب (3.9% يقرأ ويكتب وشهادة محو الامية ، 4.7٪ اميـين) .

بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 64.1 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (61.8٪ ذكور، 76.9 ٪ إناث) ، 18.1 ٪ نسبة الشباب العاملين بعقد مؤقت (14.7% ذكور ، 36.9% إناث).



• طبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2024:

بـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه) 59.1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2024 مقابل 82.1٪ للإنـــــاث.

بـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية (18 - 29 سنه) 16.8٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2024 مقابل 35.9٪ للإنـــاث.

• طبقاً للنشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشأت الرياضية عام 2024:

- بلغ عدد الأندية الرياضية في القطاع الحكومي / العام / الخاص 812 نادي لديهم 4453 ألف ملعب.

- بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل نادي بالأندية الرياضية 769 شاب.

- بلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4568 ألف مركز، بهم 9107 ألف ملعب.

- بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين لكل مركز شباب 364 شاب.



جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب خلال عام 2026:

في إطار جهود الدولة لتمكين الفتيات، تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ البرنامج القومي "ريحانة"، الذي انطلقت نسخته الجديدة في أبريل 2026، مستهدفًا نحو 250 ألف فتاة بمراكز الشباب في مختلف المحافظات. ويعتمد البرنامج على عدد من المحاور، تشمل بناء الشخصية، وإدارة الذات، واتخاذ القرار، والصحة النفسية والإنـجابية، وريادة الأعمال، والتمكين الرقمي، بما يسهم في تنمية قدرات الفتيات وتعزيز مشاركتهن في جهود التنمية المستدامة.

في إطار اتجاه الدولة لربط الشباب باحتياجات سوق العمل، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة العمل والمنظمة الدولية للهجرة " ملتقى التوظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي " بالقاهرة في أبريل 2026، مستهدفًا الشباب الباحثين عن فرص عمل في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي. ويهدف الملتقى إلى إتاحة فرص توظيف مباشرة، وتعزيز التواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال، والتعريف بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الشباب للوظائف المستقبلية ودعم فرص تشغيلهم.

في إطار جهود الدولة المصرية لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، أُطلقت في مايو 2026 مبادرة " المليون رخصة دولية" بالشراكة مع شركة Cisco العالمية، بهدف تأهيل مليون من طلاب المدارس والجامعات والخريجين للحصول على رخص وشهادات دولية معتمدة، وتنمية مهاراتهم الرقمية واللغوية ومهارات العمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل، ودعم جهود التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال، تستعد مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 (Global Entrepreneurship Congress 2026) خلال شهر نوفمبر 2026، بمشاركة متوقعة لأكثر من 10 آلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات وممثلي أكثر من 70 دولة. ويُتوقع أن يوفر المهرجان منصة دولية لعرض المشروعات الابتكارية، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، بما يعزز فرص الشباب في ريادة الأعمال والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.