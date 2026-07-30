الإحصاء : 46,6% زيادة إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية عام 24/25

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم /الخميس/، ارتفاع إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية عام 2024/ 2025 لتصل إلى 2564,7 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 1749,2 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 46,6%، مرجعا ذلك إلى إيرادات النشاط الجاري في قطاع التعدين واستغلال المحاجر ليصل إلي 1420,1 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 998,9 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 42,2%.

جاء ذلك خلال "النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2024 /2025".

وأكد الجهاز ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع لتصل 449,9 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 375,1 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبه زيادة 20,0%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قطاع النقل والتخزين لتصل إلى 215,3 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 202,7 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبه زيادة 6,3%، وأيضا نتيجة لارتفاع قطاع العقارات والتأجير لتصل إلى 11,8 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 7,8 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 51,4 %.

ولفت إلى ارتفاع قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 1428,6 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 887,0 مليار جنيه عن عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 61,1%؛ نتيجة لارتفاع قطاع النقل والتخزين لتصل إلى 681,5 مليار جنيه عام 2024/ 2025 مقابل 494,5 مليار جنيه عام 2023/ 2024 بنسبة زيادة 37,8%.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلى 349,9 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 314,2 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 11,4%، نتيجة ارتفاع قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ليصل 52,3مليار جنية عام 2024/ 2025 مقابل 40,1 مليار جنية عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 30,4%.

ونوه إلى ارتفاع قيمـة الأصول المتداولة لتصل إلى 10246,9 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 8670,0 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 18,2%، نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات مالية).

وأضاف أن ارتفاع قيمة الإعانات لتصل إلى 539,4 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 520,5 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 3,6%، نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لنشاط تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 165,5 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 149,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10,5%، وأيضا نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لنشاط التأمين والمعاشات ليصل إلى 214,2 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابل 202,1 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة 6,0%.