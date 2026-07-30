الصين تُصدر إنذارين باللونين الأصفر والأزرق لمواجهة العواصف المُمطرة والطقس شديد الحمل الحراري

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية الصينية، اليوم الخميس، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف الممطرة وإنذار باللون الأزرق لمواجهة طقس شديد الحمل الحراري، محذرًا من هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية في أجزاء من البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن أجزاء من مناطق سيتشوان وتشونغتشينغ ويوننان بجنوب غربي الصين، وقوانغدونغ وقوانغشي بجنوبي البلاد، وخنان بوسط البلاد، وشنشي وقانسو بشمال غربي البلاد، وشانشي وخبي بشمالي البلاد، ستشهد حتى يوم السبت المقبل أمطارا غزيرة إلى غزيرة جدا، مع توقع هطول أمطار غزيرة للغاية في بعض المناطق.

وأضاف البيان أن في الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد مقاطعتا هيلونغجيانغ وجيلين بشمال شرقي الصين، ومنطقة منغوليا الداخلية في شمالي البلاد، طقسا شديد الحمل الحراري بشكل متكرر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بما في ذلك عواصف رعدية ورياح قوية وتساقط البرد.

يذكر أن طقس شديد الحمل الحرارى يتميز بالعواصف الرعدية المحملة بالسحب الركامية الضخمة والامطار الغزيرة والرياح القوية المحملة بالأتربة.