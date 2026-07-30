محافظ الدقهلية يتفقد نادي بلقاس الرياضي ويؤكد دعم المحافظة لتطوير المنشآت الرياضية|صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، نادي بلقاس الرياضي، في جولة ميدانية شملت مختلف منشآت النادي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، والوقوف على كفاءة المنشآت الرياضية والخدمية،

وشملت الجولة تفقد منتجع "رويال" داخل النادي، وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة، واعمال انشاء حمام السباحة، حيث اطلع المحافظ على مستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة، واستمع إلى شرح حول طبيعة الأنشطة والخدمات التي يقدمها النادي

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وأكد محافظ الدقهلية، خلال الجولة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأندية الرياضية باعتبارها أحد أهم روافد بناء الإنسان، ودورها الحيوي في احتضان الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية، مشددًا على أهمية الحفاظ علىوالمنشآت الرياضية وتطويرها بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للشباب والنشء، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية للارتقاء بالمنشآت الرياضية في مختلف مراكز ومدن الدقهلية.