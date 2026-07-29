محافظ الدقهلية يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع أقطان بأجا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود إخماد الحريق الذي نشب بمصنع للأقطان في قرية جراح، التابعة لمركز أجا، وذلك من خلال غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، والعقيد محمد دعيه مدير عام المجالس واللجان، أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية، والنقيب محمد الجوهري مدير غرفة عمليات الشبكة.

ووجه المحافظ، فور تلقيه البلاغ، قوات الحماية المدنية والإسعاف بالتوجه الفوري إلى موقع الحادث، مشدداً على سرعة التدخل للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، كما أكد على اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ، بالتنسيق والتعاون الكامل وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لفرق الإطفاء، مع التشديد على الالتزام التام بإجراءات السلامة والحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية فقط بالمصنع، حيث اطمأن المحافظ من غرفة العمليات إلى عدم وجود أي إصابات بشرية بين العمال أو المواطنين أو قوات التدخل، وأشار إلى أنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف إلى الموقع كإجراء احترازي.

وأشار المحافظ إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بالكامل، ولا تزال عمليات التبريد مستمرة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين إنهاء الموقف بالكامل.