ريال مدريد يكسر الرقم القياسي التاريخي للإيرادات الرياضية

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ريال مدريد الإسباني حقق إيرادات مالية قياسية بلغت 1.3 مليار يورو خلال الموسم الحالي، ليصبح بذلك صاحب أعلى دخل سنوي في تاريخ الأندية الرياضية عالميا.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الرقم يعكس نموا استثماريا غير مسبوق في القطاع الرياضي.

وتعود هذه الطفرة الاقتصادية، إلى تعظيم المداخيل التجارية، وإعادة تطوير الملاعب، بالإضافة إلى النجاحات الرياضية المستمرة للنادي.

أرقام تاريخية

وبحسب الأرقام المعلنة؛ يتصدر النادي الملكي القائمة المالية للأندية عالمياً، متجاوزاً أرقامه السابقة وجميع أرقام الأندية والامتيازات الرياضية في مختلف الألعاب حول العالم.