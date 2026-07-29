الاتحاد العراقي يكشف حقيقة وجود عراقيل لتمديد عقد أرنولد

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، أن لجنة برئاسة رئيس الاتحاد، يونس محمود، تتابع مفاوضات تجديد عقد المدرب، جراهام أرنولد، مشيراً إلى أنه لا توجد أي عراقيل أمام تجديد عقده، وأن عودته لقيادة المنتخب باتت قريبة.

وقال الزاملي في تصريحات صحفية إن هناك لجنة خاصة شكلت برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية النائبين الأول والثاني، تتولى مهمة التفاوض مع المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، بشأن تجديد عقده لقيادة المنتخب الأول

وأشار إلى أن اللجنة تواصل عملها في ملف التفاوض مع المدرب جراهام أرنولد، ولا توجد أي عراقيل تعيق سير المباحثات، مبينا أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

مستقبل أرنولد

واختتم أن الاتحاد العراقي لكرة القدم بانتظار مخرجات اللجنة وما ستتوصل إليه من نتائج بشأن مستقبل الجهاز الفني"، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة تشير إلى إمكانية عودة أرنولد لقيادة المنتخب العراقي خلال المرحلة المقبلة.