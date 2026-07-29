بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث تداعيات الهجمات واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المستجدات الميدانية.

ووفق وسائل إعلام عراقية ؛ فقد جاء التحرك الحكومي بالتزامن مع إعلان هيئة الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراتها الرسمية لهجمات وصفتها بـ«الإرهابية الغادرة»، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع تابعة للهيئة في أكثر من منطقة داخل العراق، فيما اتهمت، في بيانها، القوات الأمريكية والسعودية بتنفيذ الهجمات.

وشددت الهيئة على أن الاستهداف أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، إلى جانب تسجيل أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة لها، فيما لا تزال فرقها المختصة تواصل عمليات إحصاء الخسائر وتقييم حجم الأضرار في المواقع المستهدفة.

كما وصفت هيئة الحشد الشعبي ما جرى بأنه تصعيد بالغ الخطورة، وانتهاك صريح لسيادة العراق، معتبرة أن استهداف مقراتها يمثل اعتداءً على إحدى المؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة.

كما أكدت أن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانيًا، بالتوازي مع استكمال التحقيقات والإجراءات الفنية الخاصة بتحديد حجم الأضرار والخسائر.

وتعرضت الأراضي العراقية فجر اليوم لسلسلة من الضربات الجوية الأمريكية–السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في ست محافظات.