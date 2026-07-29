قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً
كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026
الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا
تقرير: بن رمضان يعيش أزمة نفسية في الأهلي.. والإدارة تحدد 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله
احتجاجات في فنزويلا عقب تصريحات عراقجي
الثاني على الجمهورية علمي رياضة : عايز أدخل حقوق
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
الأولى على الجمهورية علمي رياضة: كنت متوقعة أكون من الأوائل.. وأمي صاحبة الفضل بعد الله
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات
درجات الحرارة ترتفع مُجددًا .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

دعا  رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث تداعيات الهجمات واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المستجدات الميدانية.

ووفق وسائل إعلام عراقية ؛ فقد جاء التحرك الحكومي بالتزامن مع إعلان هيئة الحشد الشعبي تعرض عدد من مقراتها الرسمية لهجمات وصفتها بـ«الإرهابية الغادرة»، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع تابعة للهيئة في أكثر من منطقة داخل العراق، فيما اتهمت، في بيانها، القوات الأمريكية والسعودية بتنفيذ الهجمات.

وشددت الهيئة على أن الاستهداف أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، إلى جانب تسجيل أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة لها، فيما لا تزال فرقها المختصة تواصل عمليات إحصاء الخسائر وتقييم حجم الأضرار في المواقع المستهدفة.

كما وصفت هيئة الحشد الشعبي ما جرى بأنه تصعيد بالغ الخطورة، وانتهاك صريح لسيادة العراق، معتبرة أن استهداف مقراتها يمثل اعتداءً على إحدى المؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة.

 كما أكدت أن الجهات المختصة تتابع تطورات الموقف ميدانيًا، بالتوازي مع استكمال التحقيقات والإجراءات الفنية الخاصة بتحديد حجم الأضرار والخسائر.

وتعرضت الأراضي العراقية فجر اليوم لسلسلة من الضربات الجوية الأمريكية–السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في ست محافظات.

العراق رئيس الوزراء العراقي العدوان الأمريكي السعودي على العراق الحشد الشعبي العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

ترشيحاتنا

Home alone

مفاوضات لتقديم جزء جديد من «Home alone»

عمرو دياب وايمن بهجت قمر

نجل أيمن بهجت قمر يكشف كواليس تعاونه الأول مع عمرو دياب: الهضبة آمن بموهبتي

أنغام

أنغام ترفع سقف التشويق.. «مسافرة بعيد» ثالث مفاجآت ألبومها الجديد

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد