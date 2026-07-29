أسعار النفط تقفز بأكثر من 3 دولارات للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب ضربات مشتركة نفذتها الولايات المتحدة والسعودية داخل العراق، واعتراض صواريخ باليستية إيرانية كانت تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.30 دولار، أو ما يعادل 3.9%، إلى 87.39 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.05 دولار، أو 3.8%، إلى 82.31 دولار للبرميل.

وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة، إن “قوة الأسعار المتجددة جاءت بعدما أعلنت الولايات المتحدة اعتراض هجوم مفاجئ استهدف قواتها".

وأضافوا أن “السعودية اعترضت طائرات مسيرة أطلقتها جماعات مدعومة من إيران في العراق، وكانت تستهدف البنية التحتية للطاقة في المملكة”، مشيرين إلى أن القوات الأمريكية والسعودية نفذت أيضًا ضربات استهدفت مواقع للأسلحة في شرق العراق.

وأوضح المحللون أن هذه التطورات الأخيرة تقلص التوقعات بإمكانية حدوث تهدئة سريعة في منطقة الخليج العربي.

وقال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، في ما وصفته واشنطن بأنه “هجوم مفاجئ” من جانب طهران.

وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عدة صواريخ باليستية على قاعدة جوية أمريكية ومركز قيادة القيادة المركزية الأمريكية في الأردن.

كما أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، نفذت “ضربات محددة” ضد جماعات مدعومة من إيران في العراق، وحملتها مسؤولية الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المنشآت النفطية السعودية.

وفي جانب الإمدادات، أفادت مصادر في السوق، أمس الثلاثاء، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات.

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا بعد أن قالت مصادر لمصادر اعلامية إن تحالف أوبك بلس من المرجح أن يوقف زيادات إنتاج النفط لمدة 3 أشهر اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال إعادة الكميات المقررة إلى السوق في أعقاب التخفيضات الطوعية للإنتاج.