د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

تُعد المجالس الشعبية المحلية الفاعل الرئيسي والركيزة الأساسية لأي نظام إداري يهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة ، فهي ليست مجرد هيكل إداري أو ديكور سياسي، بل هي "صوت الشارع" واللوحة التي تنعكس عليها احتياجات المواطنين اليومية ، وفي مراحل التحول الرقمي والتنموي التي تخوضها الدولة، تبرز أهمية إعادة تفعيل هذه المجالس لتكتمل منظومة الحوكمة والرقابة

أولاً: أهمية انتخاب المجالس المحلية

تأتي أهمية المجالس المحلية من كونها نقطة التماس المباشرة مع المشكلات اليومية للمواطن، وتتجلى أهميتها في عدة محاور :

1 ـ الرقابة والمساءلة على المستوى الأدنى : تمارس المجالس المحلية دوراً رقابياً حيوياً على الأجهزة التنفيذية في القرى والمراكز والمدن، مما يقلل من الفساد الإداري ويضمن كفاءة إنفاق الموازنات.

2 ـ تخفيف العبء عن البرلمان : يتيح وجود مجالس محلية منتخبة لأعضاء مجلس النواب التركيز على دورهم الأساسي في التشريع والرقابة العامة على الحكومة، بدلاً من استغراق وقتهم في طلبات الخدمات الإقليمية (كالرصف، والنظافة، والانارة)

3 ـ صناعة الكوادر السياسية تُعتبر المحليات "المدرسة الأولى" للممارسة السياسية ، فمن خلالها يكتسب الشباب والنساء الخبرة العملية في الإدارة والرقابة، مما يؤهلهم مستقبلاً للقيادة على المستوى الوطني.

4 ـ تحقيق التنمية المتوازنة يضمن ممثلو أهالي كل منطقة توزيع المشاريع التنموية وفقاً الأولويات الواقعية لكل حي أو قرية

ثانياً: رؤية الدولة للمجالس المحلية

تتبنى الدولة رؤية استراتيجية شمولية تجاه ملف المحليات، تقوم على الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق مفاهيم الحوكمة الحديثة

اللامركزية الإدارية والمالية : تمكين الإدارات المحلية من اتخاذ القرارات والتعامل مع موازناتها بسرعة ودون التعقيدات المركزية .

التحول الرقمي والحوكمة : ميكنة الخدمات المحلية (المراكز التكنولوجية) لفصل المقدم عن المتلقي وتقليل الفساد

مشاركة الشباب والمرأة : الالتزام بالنسب الدستورية التي تضمن تمثيلاً عادلاً للشباب، المرأة، والعمال والفلاحين لتجديد الدماء

دعم مبادرات التنمية : التكامل مع المبادرات الرئاسية الكبرى (مثل "حياة كريمة") للحفاظ على المكتسبات وصيانتها

ثالثاً: توقعات المواطنين وطموحاتهم

ينظر المواطن إلى المجلس المحلي باعتباره الملاذ الأول لحل مشاكله المباشرة، وتتلخص توقعاته في النقاط التالية :

1 ـ تحسين جودة الخدمات اليومية : يطمح المواطن في التزام المجلس بمتابعة ملفات النظافة، رصف الطرق، إنارة الشوارع، وضبط الأسواق المحلية.

2 ـ الشفافية والمكاشفة : توقع وجود قنوات تواصل مستمرة (جلسات استماع علنية، منصات رقمية) لعرض خطط المجلس وموازناته والاستماع لشكاوى المواطنين.

3 ـ السرعة في الاستجابة : الاستجابة الفعالة والناجزة للأزمات الطارئة والمشكلات الحيوية داخل نطاق الحي أو مركز المدينة.

4 ـ حماية المال العام : الوقوف بصرامة ضد التعديات على الأراضي الزراعية، والمباني المخالفة، والتصدى للفساد الإداري في المحليات

خلاصة القول

إن تفعيل واستكمال انتخاب المجالس المحلية المنتخبة يُشكل خطوة مفصلية لنقل الإدارة المحلية من مفهوم "تجهيز الخدمات" إلى مفهوم "إدارة التنمية الشاملة". إنها الشراكة الحقيقية بين المواطن والدولة للعبور نحو مستقبل إداري أكثر كفاءة وشفافية.