محمود صديق عن تكليفه بالقيام بأعمال رئاسة جامعة الأزهر: أمانة سأؤديها.. وثقة الإمام الأكبر شرف لي

أعرب الدكتور محمود صديق، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إثر صدور قرار بتكليفه بالقيام بعمل رئيس الجامعة.

أول تعليق من محمود صديق بعد تكليفه بالقيام بأعمال رئاسة جامعة الأزهر

وقال الدكتور محمود صديق، في تصريحات له عقب صدور القرار، "إن ثقة فضيلة الإمام الأكبر شرف وفخر كبير لي، وأتوجه له بخالص الشكر والامتنان على هذه الثقة الغالية التي أعتز بها".

وأكد الدكتور محمود صديق، أن المنصب الجديد بمثابة "الأمانة" وأنه سيعمل جاهدًا على تأديتها بكل إخلاص، لخدمة هذا الصرح العلمي العريق.

وكان الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أصدر قرارًا بتكليف د. محمود صديق حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، وذلك بصفةٍ مؤقتة، لحين تعيين رئيسٍ للجامعة وفقًا للقانون.