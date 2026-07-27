إطلاق نار قرب القنصلية الأمريكية في تورونتو للمرة الثانية خلال أربعة أشهر

أُطلقت أعيرة نارية قرب القنصلية الأمريكية في مدينة تورونتو الكندية اليوم الاثنين، في ثاني حادث من نوعه يستهدف محيط المجمع الدبلوماسي خلال أربعة أشهر، دون وقوع إصابات، فيما باشرت الشرطة التحقيق لتحديد ملابسات الواقعة وتعقب المشتبه بهم.

وقالت شرطة تورونتو في بيان إن الضباط سمعوا صوت إطلاق نار في المنطقة المحيطة بالقنصلية، مشيرة إلى أن سيارة سيدان بيضاء شوهدت تغادر المكان عقب الحادث.

وأضافت أن شرطة المدينة بدأت تحقيقًا في حادث إطلاق النار الذي استهدف القنصلية الأمريكية وسط المدينة، في ثاني واقعة من نوعها تطال المبنى خلال أربعة أشهر، دون تسجيل إصابات أو توقيف مشتبه بهم حتى الآن، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وما إذا كان مرتبطًا بهجمات سابقة.

وأوضح نائب قائد شرطة تورونتو فرانك باريدو خلال مؤتمر صحفي أن الضابط شاهد مركبة بيضاء من دون لوحة تسجيل تغادر المكان، مضيفًا أن الشرطة طاردت السيارة بسرعة عالية، لكنها أنهت المطاردة لاحقًا بسبب إجراءات السلامة.

وكانت القنصلية الأمريكية قد تعرضت لإطلاق نار في مارس الماضي، عندما أطلق شخصان النار على المبنى، وقالت الشرطة لاحقًا إن الحادث مرتبط بشبكة إجرامية متخصصة في تنفيذ عمليات إطلاق نار مقابل المال. وقُتل أحد ضباط الشرطة الشهر الماضي خلال تنفيذ أمر توقيف بحق مشتبه بهم في القضية.

وأكدت شرطة تورونتو أنها تحقق في احتمال وجود صلة بين حادثي إطلاق النار على القنصلية، لكنها أوضحت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

وقال باريدو إن الشرطة تمكنت من توقيف متهمين في معظم حوادث إطلاق النار الأخرى، مشددًا على استمرار الجهود بالوتيرة نفسها للتعامل مع القضية.

كما تشارك الشرطة الملكية الكندية في التحقيق، وقال المشرف جوناثان كو إن القوة الوطنية تعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين، دون تقديم تفاصيل إضافية.