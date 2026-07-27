الخطيب : طلبت تحويل سلالم مدرجات استاد الأهلي إلى متحركة

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن أحد المواقف التي تعكس الاهتمام بتوفير أفضل تجربة لجماهير النادي داخل الاستاد الجديد، مؤكدًا أنه طلب إجراء تعديل على تصميم المدرجات لتسهيل حركة المشجعين.

وقال الخطيب إنه أثناء اطلاعه على صور تصميم الاستاد، لاحظ أن سلالم المدرجات جاءت خرسانية، ليقترح على محمد كامل استبدالها بسلالم متحركة، خاصة لخدمة جماهير الدرجة الثالثة وتيسير وصولهم إلى المدرجات.

وأضاف رئيس الأهلي أن رد فعل محمد كامل عزز ثقته في المشروع قائلا:" لم انتظر انتهاء الحديث، بل بادر بالاتصال بالشركة الأمريكية المسؤولة عن التصميم، وطلب منها تعديل المخطط وتحويل السلالم الخرسانية إلى سلالم متحركة.

وأوضح الخطيب أن الشركة أكدت أن تنفيذ هذا التعديل يتطلب إعادة تصميم هذا الجزء من المشروع، وهو ما سيستغرق وقتًا إضافيًا ويزيد من التكلفة المالية، مشيرًا إلى أن هذا المثال يعكس جانبًا من التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع استاد الأهلي، مع الحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات لجماهير النادي.