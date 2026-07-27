تسريبات جديدة .. كواليس التعديلات الثورية المنتظرة في هواتف Galaxy S27

كشفت تسريبات ونقاط تقنية نشرها موقع "فون أرينا" (PhoneArena) عن تأكيد مواصفات هاتف "سامسونج" القابل للطي المرتقب "جالاكسي زد فولد 8" (Galaxy Z Fold 8) لتلقي سلسلة هواتف "جالاكسي اس 27" (Galaxy S27) القادمة لترقية ضخمة بداخل المعالجات والعتاد الداخلي.

التطابق الفني بين معالجات Galaxy Z Fold 8 وسلسلة Galaxy S27

وبحسب ما ذكره موقع "فون أرينا" المتخصص في مراجعات وأخبار الهواتف الذكية، تشير البيانات المسرّبة لسلاسل التوريد إلى أن الاعتماد على الشرائح الرقمية الحديثة وشريحة المعالجة المخصصة القادمة في هاتف Galaxy Z Fold 8 يؤكد جاهزية نفس المعالجات المطورة للعمل بداخل سلسلة Galaxy S27؛ مما يضمن قفزة أداء كبرى واستجابة أسرع بداخل المنظومة التشغيلية.

وأوضح التقرير الفني الصادر اليوم أن المعالج الجديد سيوفر تحسيناً ملموساً في كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاث الحرارة، إلى جانب دعم التقنيات المتقدمة لمعالجة الرسوميات والألعاب الحديثة بكفاءة عالية.

ترقيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة معالجة الصور

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن الرقاقات المحدثة المخصصة لسلسلة Galaxy S27 ترفع من قدرات معالجة البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي المباشر على الجهاز (On-device AI)، وهو ما يسهم في تسريع زمن استجابة المهام المعقدة بدون الحاجة للاتصال المستمر بالخوادم السحابية.

وأضاف التقرير أن هذه الترقية ستنعكس بصورة مباشرة على أداء الكاميرات وتصوير مقاطع الفيديو بدقة مرتفعة، من خلال خوارزميات معالجة الإشارة الضوئية (ISP) المدمجة بالمعالج الجديد لتوفير لقطات أكثر وضوحاً في مختلف ظروف الإضاءة.

التوقعات الزمنية للإطلاق الرسمي بالأسواق

وأشار التقرير الإخباري لموقع PhoneArena إلى أن كشف مواصفات Galaxy Z Fold 8 يمنح المؤشرات الأولى للهندسة الداخلية المعتمدة لدى الشركة الكورية للسلسلة الرائدة القادمة، تمهيداً لبدء الإنتاج الموسع والاختبارات النهائية قبل تدشين الأجهزة بالأسواق.

ولم تصدر شركة سامسونج أي بيان أو تأكيد رسمي حول المواصفات الفنية أو التفاصيل المسرّبة، بانتظار المؤتمرات الصحفية الرسمية للإعلان عن كافة البيانات والمواعيد النهائية لتوافر الهواتف.