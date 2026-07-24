بعد الزيادة الأخيرة.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 8

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip 8، الذي يأتي بتصميم صدفي محسن، وشاشة خارجية أكبر، وهيكل أنحف، مع تركيز واضح على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، ورغم هذه التحسينات، فقد شهد الهاتف ارتفاعا في سعره مقارنة بالجيل السابق.

مواصفات Galaxy Z Flip 8

يبلغ سمك هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 8، حوالي 6.1 ملم عند فتحه بالكامل، بينما يزن 180 جراما، ويضم شاشة داخلية قابلة للطي من نوع OLED بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما أبرز التغييرات في العتاد فتتمثل في الشاشة الخارجية FlexWindow، التي ارتفع حجمها إلى 4.1 بوصة، لتوفر مساحة أكبر للتفاعل مع التطبيقات والإشعارات، كما يحتفظ الهاتف بمعيار IP48 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي بمفصلة مطورة داخل إطار مصنوع من Armor Aluminum لمزيد من المتانة.

يعتمد الهاتف في معظم الأسواق، على معالج Exynos 2600، بينما تحصل بعض المناطق على إصدار مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويأتي Galaxy Z Flip 8 في جميع نسخه بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

Galaxy Z Flip 8

وتتوفر خيارات التخزين الداخلي بسعتي 256 جيجابايت و512 جيجابايت فقط، بينما تبلغ سعة البطارية 4300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، وهي مواصفات لا تزال متحفظة مقارنة ببعض الهواتف المنافسة.

يضم هاتف Galaxy Z Flip 8، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية المدمجة داخل الشاشة الداخلية فتأتي بدقة 10 ميجابكسل.

وأضافت سامسونج واجهة Camcorder Grip التي تستفيد من المفصلة القابلة للطي لتوفير تجربة تصوير فيديو أكثر ثباتا عند حمل الهاتف، بالإضافة إلى ميزة Horizontal Lock المصممة لتقليل الاهتزاز أثناء الحركة.

هاتف Galaxy Z Flip 8

يعمل الهاتف بنظام Android 17 مع واجهة One UI 9، ويقدم تكاملا أعمق مع مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، كما عززت سامسونج تجربة الشاشة الخارجية عبر ميزة Now Brief التي تعرض الإشعارات والتذكيرات والتنبيهات بشكل أكثر ذكاء، مع توسيع دعم الأوامر الصوتية لتشمل أكثر من 40 تطبيقا.

ولتعزيز الخصوصية، قدمت الشركة لوحة AI Assistant Activity Dashboard، التي تتيح للمستخدمين مراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي التي تعمل في الخلفية، ومراجعة الإجراءات التلقائية، والتحكم في أذونات التطبيقات المرتبطة بها.

كما يحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في خدمة Google AI Pro، والتي تتضمن مساحة تخزين سحابية تصل إلى 5 تيرابايت.

هاتف Galaxy Z Flip 8

أسعار Galaxy Z Flip 8

بدأت سامسونج فتح باب الحجز المسبق على Galaxy Z Flip 8 اعتبارا من اليوم، على أن يبدأ طرح الهاتف في الأسواق في 8 أغسطس، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- يبلغ سعر Galaxy Z Flip 8 بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1199 دولارا، أي ما يعادل نحو 61575 جنيها مصريا.

- يبلغ سعر Galaxy Z Flip 8 بسعة 512 جيجابايت: 1399 دولارا، أي ما يعادل نحو 71846 جنيها مصريا.

وفي أوروبا، يبلغ سعر النسختين 1299 يورو و1499 يورو على التوالي، بينما يبدأ السعر في الهند من 124999 روبية هندية لنسخة 256 جيجابايت، ويصل إلى 144999 روبية هندية لنسخة 512 جيجابايت.