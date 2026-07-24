اليوم.. بدء التسجيل لاختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر

تفتح جامعة الأزهر، باب التسجيل لإجراء اختبارات القدرات للالتحاق بـ 12 كلية للبنين و11 للبنات بكليات جامعة الأزهر، بدءًا من اليوم الجمعة وتنتهي يوم الجمعة 31 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026م، وتنتهي اختبارات يوم الخميس 13 أغسطس 2026م.

كليات تشترط اختبارات القدرات

1 - كلية التربية للبنين بالقاهرة: تخصص عام انتظــام - شعبة التعليم الأساسي- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام.

2 - كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف:

شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

3 - كلية التربية للبنين بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

4 - كلية التربية للبنات بالقاهرة: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظــام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام.

5 - كلية التربية للبنات بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- شعبة رياض أطفال- تخصص عام انتظــام.

6 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بطنطا.

7 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بالقاهرة.

8 - كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة.

9 - كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة.

10 - كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة (شعبة رياض الأطفال).

11 - كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف: شعبة رياض الأطفال- شعبة التربية.

12 - اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.

13 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة.