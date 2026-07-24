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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد ويستهدف تدعيم صفوفه قبل دوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

أكد  فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق أن نادي الزمالك بات قريبا من إنهاء أزمة القيد، متوقعا نجاح إدارة القلعة البيضاء في حل الإيقافين التأديبيين المرتبطين بالقيد من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بما يسمح للنادي بقيد صفقاته الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار فرج عامر عبر فيسبوك  إلى أن الزمالك نجح في الفترة الماضية في تسوية عدد من الملفات المتعلقة بمستحقات لاعبيه المحترفين.

وأضاف أن إدارة الزمالك تضع في مقدمة أولوياتها تدعيم الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة الفنية، وذلك استعدادا للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وأختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء أزمة القيد سيمثل دفعة كبيرة للزمالك في سوق الانتقالات، حيث سيمكن الجهاز الفني من إبرام الصفقات التي يحتاجها الفريق، بما يعزز حظوظه في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

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