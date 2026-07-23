صعد 5 جنيهات.. ماذا يحدث للذهب في الصاغة الآن

صعد سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-7-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية على مستوى الأعيرة الذهبية.
سعر الذهب يرتفع
وارتفع سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم بقيمة 5 جنيهات جديدة؛ داخل محلات الصاغة المصرية.
آخر تحديث لسعر الذهب
وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 5970 جنيها.
سعر عيار 24
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6822 جنيها للشراء و6760 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6554 جنيها للشراء و6196 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5970 جنيها للشراء و5915 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5117 جنيها للشراء و5070 جنيها للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4043 دولارا للشراء و4042 دولارا للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.76 ألف جنيه للشراء و47.32 ألف جنيه للبيع.