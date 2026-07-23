التموين : إذا ثبت أحقية أي مواطن مستبعد من الدعم يعاد فورًا

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أنه إذا ثبت احقية أي مواطن مستبعد من دعم التموين سيتم إعادته إلى دعم بطاقات التموين مجددا .

وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أي مواطن مستبعد من بطاقات التموين ويشعر بأنه مستحق يتقدم بتظلم ويتم مراجعة الطلب ".

وأكمل احمد كمال :" الهدف من عملية تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ".

ولفت أحمد كمال :" اعتبارا من 24 يوليو سوف تقوم مكاتب البريد مفتوحة لاستقبال المواطنين لتحديث البيانات وهي نقطة مهمة كأحد خطوات تقديم التظلم ".

وأكمل احمد كمال :" نراجع أي تظلم بشكل فوري للتأكد من مدى احقية المواطن للحصول على الدعم ".

