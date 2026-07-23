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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديوماندي يشعل سوق الانتقالات .. 5 عمالقة يطاردون موهبة لايبزيج

الإيفواري الشاب يان ديوماندي
الإيفواري الشاب يان ديوماندي
إسلام مقلد

يواصل مستقبل الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي إثارة الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام عدد من كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه، بينما يتمسك نادي لايبزيج باستمرار اللاعب، رغم تزايد الضغوط من أجل رحيله.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الإجازة التي حصل عليها ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، انتهت، ومن المنتظر أن يعود إلى تدريبات لايبزيج الأسبوع المقبل، قبل انطلاق المعسكر الإعدادي في النمسا، رغم أن النادي لم يحدد موعدًا رسميًا لعودته حتى الآن.

رفض 100 مليون يورو

وأضافت الصحيفة أن إدارة لايبزيج رفضت خلال فترة كأس العالم عرضًا من ليفربول بلغت قيمته 100 مليون يورو، مستفيدة من ارتباط اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2030، دون وجود شرط جزائي يسمح برحيله.

ولم يعد ليفربول النادي الوحيد المهتم بضم ديوماندي، إذ انضمت أندية آرسنال، وريال مدريد، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان إلى سباق التعاقد معه، مع استعداد جميعها لتقديم عروض تصل إلى 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب توصل بالفعل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن الشروط الشخصية، بعقد يمتد حتى صيف 2031، إلا أن النادي الفرنسي لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي إلى لايبزيج لحسم الصفقة.

ضغوط لإتمام الصفقة

وبحسب التقرير، يمارس المقربون من ديوماندي، بالتعاون مع وكالة "Roc Nation" المسؤولة عن إدارة أعماله، ضغوطًا على باريس سان جيرمان للإسراع في التفاوض مع لايبزيج، خوفًا من دخول أحد الأندية المنافسة وحسم الصفقة.

كما أوضحت "بيلد" أن نهائي كأس العالم في نيويورك شهد وجود رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي إلى جانب رئيس مجموعة ريد بول أوليفر مينتزلاف، وهو ما أتاح فرصة لإجراء محادثات غير رسمية بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب.

120 مليون يورو لحسم الصفقة

وأكدت الصحيفة أن لايبزيج لن يوافق على بيع ديوماندي بأقل من 120 مليون يورو، رغم أن مسؤولي النادي باتوا أقل اقتناعًا بإمكانية الاحتفاظ به لموسم آخر، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

وأضاف التقرير أن فكرة خروج اللاعب على سبيل الإعارة لم تعد مطروحة، خاصة أن المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، يرفض هذا الخيار ويفضل ضمه بشكل نهائي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إدارة لايبزيج تدرك القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يمثلها ديوماندي، لكنها تخشى في الوقت ذاته من الإبقاء على لاعب يرغب في الرحيل، حتى لا يتكرر السيناريو الذي عاشه النادي سابقًا مع تشافي سيمونز، عندما أثرت أزمة مستقبله على أجواء الفريق.

يان ديوماندي أوروبا نادي لايبزيج كأس العالم 2026 كأس العالم ديوماندي

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