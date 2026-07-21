قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
ذكرى انطلاق التلفزيون المصري.. من لحظة الميلاد إلى ذاكرة وطن لا تنطفىء
الولايات المتحدة تعلن إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران
الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
هل سنواجه أزمة طاقة بسبب الأحداث العالمية؟.. وزراء سابقون يعلقون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"لايبزيج" يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيسنيك أسلاني ويبدأ التفاوض مع "هوفنهايم"

"لايبزيج" يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيسنيك أسلاني ويبدأ التفاوض مع "هوفنهايم"
"لايبزيج" يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيسنيك أسلاني ويبدأ التفاوض مع "هوفنهايم"
أ ش أ

أفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن نادي لايبزيج الألماني توصل إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم نادي هوفنهايم الألماني فيسنيك أسلاني، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما تتواصل المفاوضات حاليًا بين الناديين لإتمام الصفقة.
وأوضحت الشبكة أن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا اتفق بالفعل مع لايبزيج على الشروط الشخصية، بينما يركز النادي الآن على التوصل إلى اتفاق نهائي مع هوفنهايم.
ووفقًا للشبكة، يتضمن عقد الدولي الكوسوفي شرطًا جزائيًا تتراوح قيمته بين 25 و29 مليون يورو، وذلك بحسب هوية النادي الراغب في التعاقد معه، وهو ما يُتوقع أن يكون عنصرًا حاسمًا في سير المفاوضات.
ورغم أن نادي لايبزيج عزز خطه الهجومي هذا الصيف بالتعاقد مع كونراد هاردر ورومولو وسامبا كوناتي، فإنه لا يزال متمسكًا بضم أسلاني، الذي يعتبره النادي مشروعًا طويل الأمد بفضل إمكاناته الكبيرة.
ويرتبط أسلاني بعقد مع هوفنهايم يمتد حتى عام 2029، ويُعد إحدى أبرز المواهب الصاعدة في الخط الأمامي بالدوري الألماني.

شبكة سكاي سبورت ألمانيا نادي لايبزيج الألماني مهاجم نادي هوفنهايم الألماني فيسنيك أسلاني فترة الانتقالات الصيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

لدغة الحشرات

قبل وفاته.. هاني الناظر يكشف أفضل طريقة للتعامل مع قرص الحشرات في الصيف

طاجن لسان العصفور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد

الشاب ووالده

كان بيخاف أعدي الشارع .. شاب يودع والده بكلمات تُبكي القلوب: مش عارف أكمل حياتي من بعده

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد