"لايبزيج" يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فيسنيك أسلاني ويبدأ التفاوض مع "هوفنهايم"

أفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" بأن نادي لايبزيج الألماني توصل إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم نادي هوفنهايم الألماني فيسنيك أسلاني، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما تتواصل المفاوضات حاليًا بين الناديين لإتمام الصفقة.

وأوضحت الشبكة أن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا اتفق بالفعل مع لايبزيج على الشروط الشخصية، بينما يركز النادي الآن على التوصل إلى اتفاق نهائي مع هوفنهايم.

ووفقًا للشبكة، يتضمن عقد الدولي الكوسوفي شرطًا جزائيًا تتراوح قيمته بين 25 و29 مليون يورو، وذلك بحسب هوية النادي الراغب في التعاقد معه، وهو ما يُتوقع أن يكون عنصرًا حاسمًا في سير المفاوضات.

ورغم أن نادي لايبزيج عزز خطه الهجومي هذا الصيف بالتعاقد مع كونراد هاردر ورومولو وسامبا كوناتي، فإنه لا يزال متمسكًا بضم أسلاني، الذي يعتبره النادي مشروعًا طويل الأمد بفضل إمكاناته الكبيرة.

ويرتبط أسلاني بعقد مع هوفنهايم يمتد حتى عام 2029، ويُعد إحدى أبرز المواهب الصاعدة في الخط الأمامي بالدوري الألماني.