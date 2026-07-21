وزير الرياضة يوجه بفتح تحقيق عاجل في شكوى لاعب كرة القدم المستبعد بسبب اسمه

قرر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق فوري وعاجل للتحقق من صحة ما أُثير عبر عدد من وسائل الإعلام بشأن شكوى تقدمت بها ولية أمر لاعب، أفادت فيها باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بدعوى أن سبب الاستبعاد يعود إلى اسمه.

وكانت والدة اللاعب قد زعمت أن نجلها رُفض خلال اختبارات النادي بسبب اسمه، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ووجّه وزير الشباب والرياضة الجهات المختصة بسرعة فحص الواقعة والتحقق من ملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وأكد الوزير أنه في حال ثبوت صحة الشكوى، سيتم إيقاف المتسبب في الواقعة فورًا، وإحالته إلى التحقيق لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية بحقه، مع حرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي مستقبلًا، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الرياضية.