بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

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أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لمعظم مؤشراتها الرئيسية، حيث صعد مؤشر مازي بنسبة 0.78 % ليغلق عند مستوى 17,677.27 نقطة، مقابل 17,539.62 نقطة بنهاية الجلسة السابقة.

كما ارتفع مؤشر مازي 20 بنسبة 0.68 % ليصل إلى 1,309.99 نقطة، فيما صعد مؤشر مازي ESG بنسبة 1.17 % ليغلق عند 1,258.29 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر الشركات ذات الرسملة المتوسطة والصغرى بنسبة 0.04 % ليبلغ مستوى 1,747.25 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت 16 قطاعًا خلال الجلسة، في مقدمتها قطاع الموزعون بنسبة 3.91 %، ثم قطاع الحراجة والورق بنسبة 3.42 %.

وفي المقابل، تراجعت 6 قطاعات، بقيادة قطاع الترفيه والفندقة بنسبة 1.59 %، يليه قطاع التأمينات بنسبة 1.15 %.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال الجلسة نحو 63.12 مليون درهم، وعلى مستوى القيمة السوقية، بلغت الرسملة الإجمالية للبورصة نحو 1.012 تريليون درهم.