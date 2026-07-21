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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟
قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟
ياسمين القصاص

مع اقتراب لحظة الحسم التي يترقبها مئات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأسرهم في مختلف المحافظات، تتجه الأنظار إلى كنترولات الثانوية العامة التي تواصل أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026. 

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وفي خضم حالة الترقب والقلق التي تسيطر على الطلاب، يبرز الحديث مجددا عن "درجات الرأفة" باعتبارها أحد الإجراءات المنظمة التي تمنح بعض الطلاب فرصة أخيرة للنجاح وفق ضوابط محددة، دون أن تمثل استثناءا أو مجاملة على حساب قواعد التقييم المعتمدة.

وتواصل كنترولات الثانوية العامة 2026 مراجعة أوراق الإجابة والدرجات النهائية بدقة، استعدادا لاعتماد النتيجة رسميا خلال الفترة المقبلة، وسط التأكيد على تطبيق جميع القواعد المنظمة التي تضمن حصول كل طالب على حقه الكامل قبل إعلان النتائج.

كنترول الثانوية العامة

 درجات الرأفة ليست خطة للنجاح

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن درجات الرأفة لا يجب أن تكون وسيلة يعتمد عليها الطلاب لتحقيق النجاح، مؤكدا أنها إجراء تنظيمي يهدف إلى معالجة الحالات القريبة من النجاح فقط.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطالب ينبغي أن يضع النجاح وتحقيق أعلى الدرجات هدفا رئيسيا منذ بداية العام الدراسي، وألا يراهن على الحصول على درجات الرأفة في نهاية المطاف، لأنها لا تُمنح إلا وفق معايير محددة ولفئات مستحقة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التقدم بطلبات التظلم أو مراجعة الدرجات يظل حقا قانونيا للطالب إذا شعر بوجود خطأ أو أنه لم يحصل على حقه كاملا، لكن لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين درجات الرأفة التي تطبق بشكل تلقائي من قبل الكنترول على الحالات المستحقة.

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وتابع: "درجات الرأفة لا تستهدف رفع المجموع الكلي للطالب أو تحسين فرصه في الالتحاق بكليات بعينها، وإنما تهدف فقط إلى تحقيق النجاح أو تعديل الموقف الدراسي للطالب وفقا للقواعد المنظمة".

واختتم تصريحاته قائلا: "درجات الرأفة قرار إداري تتخذه الكنترولات بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، وهدفها الأساسي تحقيق العدالة وإنقاذ الحالات المستحقة القريبة من النجاح، وليس منح درجات إضافية لتحسين المجموع".

فرصة أخيرة وليست وسيلة لزيادة المجموع

والجدير بالذكر، أن تبقى درجات الرأفة واحدة من الآليات التي تطبقها وزارة التربية والتعليم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تمثل فرصة أخيرة للطلاب الذين تفصلهم درجات محدودة عن النجاح، إلا أنها لا تعد وسيلة لرفع المجموع أو تغيير المسار الدراسي بصورة كبيرة، ما يجعل الاعتماد الأساسي دائما على الأداء الفعلي داخل الامتحانات.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، يؤكد المختصون أن من لم يستفد من درجات الرأفة أمامه خيارات أخرى، من بينها التظلمات أو الاستعداد الجيد لامتحانات الدور الثاني، بما يضمن استمرار مسيرته التعليمية وفق القواعد المعتمدة.

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