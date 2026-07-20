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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2026 لاجتياز اختبارات القدرات بسهولة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، حيث بدأت اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علوم – رياضيات – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة به.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

- لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

- يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة، كما تلتزم ايضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

8 نصائح لطلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبارات القدرات بسهولة

ويستعرض موقع صدي البلد أبرز النصائح وفق متخصصين في شأن التعليم العالي والتي تساعد الطالب على اجتياز اختبار القدرات بسهولة:

_ تحديد هدف

_ التأكد من الموهبة

3_ دورات تدريبية

4_ استشارة متخصصين في المجال المراد دخوله

5_ عدم التشتت عن الهدف

6_ تخلص من القلق والخوف لأن القلق كالكرسي الهزاز الذي لا يوصل إلى أي مكان

7_ اكتساب كافة المعلومات عن الكلية ونوع الاختبارات

8_ خوض تجارب مشابهة تماماً لاختبار القدرات والتدرب على أسئلته حتى التعود عليها

وكان قد أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بلغ حتى الآن 24 ألف طالب من طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2026.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg وذلك حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة العاصمة.

5. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

ويواصل الطلاب أداء اختبارات القدرات بالكليات المعنية وفقًا للمواعيد التي قاموا بحجزها مسبقًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بينما يستمر في الوقت ذاته تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني.

وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

كما يمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية، والإنفوجرافات، والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

• فيسبوك: https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

• إنستجرام: https://www.instagram.com/mohesregypt

• إكس: https://x.com/Mohesregypt

• ثريدز: https://www.threads.net/@mohesregypt

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• الموقع الإلكتروني: https://mohesr.gov.eg

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