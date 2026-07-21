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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى سليمان يكشف سرا خطيرا عن والد أحمد جلال عبد القوي

أحمد جلال عبد القوي
أحمد جلال عبد القوي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان مصطفى سليمان تفاصيل مؤثرة عن أسرة الفنان الراحل أحمد جلال عبدالقوى.وقال إن والد الراحل لم يعلم حتى الآن بخبر وفاة نجله.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل فى برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، أوضح سليمان أن الأسرة كانت في حالة انهيار شديدة لحظة الدفن، وحرصت على إخفاء الخبر عن الوالد خوفاً عليه من الصدمة نظراً لحالته الصحية المتدهورة.

كما وجه مصطفى سليمان رسالة عتاب للوسط الفنى بسبب ضعف الحضور فى جنازة الراحل مقارنة بحجم التعازى على مواقع التواصل الاجتماعى. وقال إنه شعر بحزن كبير لأن عدد من حضر الجنازة كان قليلاً جداً رغم أن الموعد كان متاحاً ومعروفاً وتم تأجيله من يوم إلى يوم.

مصطفى سليمان يكشف علاقته بأحمد جلال عبد القوي

من ناحية أخري أوضح سليمان أن علاقته بأحمد جلال عبد القوي لم تبدأ من خلال الفن فقط، قائلًا: "إحنا كنا زمايل في أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحية، قبل ما نشتغل مع بعض في المسلسلات".

وتابع: "اشتغلت معاه في مسلسل الليل وآخره مع النجم يحيى الفخراني، وبعدها جمعتنا كواليس مسلسل حضرة المتهم أبي، وكنا قريبين من بعض".

وأكد أن أحمد كان شخصًا حساسًا ولم يكن يحب أن يحمل أسرته همومه، قائلًا: "كان بيخبي تعبه عن الناس، لأنه كان خايف عليهم ومش عايز يشوفهم موجوعين بسببه وأمه قالتاله وهو بيدفن راضية عنك دنيا وآخرة".

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