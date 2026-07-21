أشرف محروس وفرقة الفراعنة فى صيف الأوبرا 2026

تتواصل ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث يقدم الموسيقار أشرف محروس وفرقته الفراعنة حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الأحد 26 يوليو على المسرح المكشوف .

ويتضمن الحفل نخبة من أعماله الخاصة التى تمتزج فيها الموسيقى التصويرية بالأغانى منها حقولك إيه، وبحلفلك، تعالى تعالى، إفتتاحية النيل سات إلى جانب مختارات من موسيقى أفلام المركب، قصة حب، توأم روحى، صياد اليمام، عمليات خاصة، ومسلسلات صديق العمر، نوايا بريئة، برنامج السيرة الذاتية لـ عمر الشريف .

يشار إلى أن مهرجان صيف الأوبرا 2026 يشهد عروضاً إبداعية غنائية وموسيقية تأتى تجسيداً لرسالة الأوبرا الهادفة إلى نشر الفنون الجادة وتعزيز الوعى المجتمعى بها على مسار تطوير الوجدان وبناء الانسان من خلال القوى الناعمة.