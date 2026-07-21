خطوات حجز موعد بالشهر العقاري إلكترونيا والأوراق المطلوبة لتقديم المعاملات

في إطار جهودها للتحول الرقمي والتيسير على المتعاملين، أطلقت وزارة العدل خدمة الحجز الإلكتروني المسبق لمعاملات الشهر العقاري.

وتُتيح الخدمة للمواطنين تحديد الموعد والفرع المناسبين عبر تطبيق مخصص، مما يضمن تنظيم حضور المراجعين وتقليل أوقات الانتظار داخل المكاتب.



خطوات حجز موعد في الشهر العقاري أونلاين



يمكن حجز موعد إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-تحميل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" على الهاتف المحمول.

-إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي.

-تسجيل الدخول إلى التطبيق.

-اختيار نوع الخدمة المطلوبة، مثل توثيق توكيل أو عقد.

-تحديد مكتب الشهر العقاري المراد التوجه إليه عبر الخريطة داخل التطبيق.

-اختيار الموعد المناسب من بين المواعيد المتاحة.

-مراجعة البيانات والتأكد من صحة البيانات.

-الضغط على زر "تأكيد" لإتمام عملية الحجز.

المستندات المطلوبة.. بحسب نوع الخدمة

تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الخدمة، إلا أن أبرزها تشمل بطاقة رقم قومي سارية، أو المستندات الخاصة بالخدمة المطلوبة، مثل عقد الملكية أو أي مستندات داعمة أخرى وفقًا لطبيعة المعاملة.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري

تستقبل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق المواطنين يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، باستثناء يوم الجمعة، كما خصصت وزارة العدل عددًا من المكاتب للعمل خلال الفترة المسائية من 5 مساءً حتى 9 مساءً؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

سيارت التوثيق المتنقلة

أتاحت وزارة العدل خدمة سيارات التوثيق المتنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري في محل إقامة المواطنين، خاصة كبار السن وغير القادرين على الانتقال، مقابل 500 جنيه، ويمكن طلب الخدمة من خلال الاتصال بالرقم 01555559875 لتحديد موعد الزيارة.

خدمات إلكترونية عبر مصر الرقمية

توفر وزارة العدل عبر بوابة مصر الرقمية أكثر من 22 خدمة إلكترونية في مجالي التوثيق والشهر العقاري، تشمل إصدار التوكيلات العامة والخاصة، وتوكيلات البنوك، وتوكيلات بيع وإدارة السيارات، إلى جانب إقرارات التوثيق، وعقود بيع السيارات، وعدد من الخدمات الأخرى، في إطار تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمكاتب الشهر العقاري.

وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويرفع كفاءة المعاملات وسرعة إنجازها.