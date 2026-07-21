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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد انتداب عدد من القائمين بأعمال أمناء مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالمحافظات

مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
إسلام دياب

أصدرت وزارة العدل، ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، القرار رقم 673 لسنة 2026، بشأن تجديد انتداب عدد من شاغلي وظائف رؤساء الإدارات المركزية «أمناء المكاتب» بالمحافظات، وذلك في إطار ضمان انتظام سير العمل بالمصلحة.

ونص القرار على تجديد انتداب المدرجة أسماؤهم للعمل بوظيفة رئيس إدارة مركزية "أمين مكتب" بالمحافظات، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026 أو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة، أيهما أقرب، مع استمرار خضوعهم للتقييم الدوري، وإمكانية إنهاء الانتداب قبل انتهاء المدة حال وجود وقائع تستدعي ذلك.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقانون الخدمة المدنية، وقرارات وزير العدل الخاصة بتفويض بعض الاختصاصات، إلى جانب نتائج التقييم الدوري لشاغلي الوظائف القيادية، والذي يهدف إلى الوقوف على مستوى الكفاءة الإدارية والإشرافية.

وأكدت الوزارة، أن القرار يأتي في إطار دعم استقرار العمل بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام.

وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة الشهر العقاري الإدارات المركزية تجديد انتداب

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