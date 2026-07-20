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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مارك برايسن -ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بحضور مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي.


واستهل  وزير العدل اللقاء بالترحيب بالسفير البريطاني، مُشيداً بالروابط التاريخية والشراكة الممتدة التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة. 

وأكد حرص وزارة العدل على تدعيم روابط التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والارتقاء بكفاءة المنظومة القضائية عبر تبادل الخبرات وبرامج التحديث المؤسسي وبناء القدرات.


وتناول الاجتماع بحث آليات التنسيق القضائي القائم بين البلدين، لا سيما في إطار اتفاقية نقل المحكوم عليهم المُبرمة بين الجانبين، إلى جانب استعراض مخرجات برامج التدريب الفني المتبادلة في مجالات مكافحة الجرائم السيبرانية وعلوم البحث الجنائي.
كما شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلي، حيث تم التباحث حول إعداد اتفاقيات جديدة للمساعدة القضائية في المواد الجنائية والمدنية، فضلاً عن تعزيز الشراكة الفنية في مجالات الطب الشرعي والأدلة الإلكترونية، وآليات استرداد الأموال والأصول الثقافية.
ومن جانبه، أعرب سفير المملكة المتحدة بالقاهرة عن اعتزازه بهذا اللقاء، مُثمِّناً الجهود والمبادرات المستمرة التي تتخذها وزارة العدل المصرية لتطوير آليات التقاضي وبناء القدرات القضائية. وأكد حرص بلاده على دفع سبل التعاون الثنائي نحو أفُق أرحب، والتنسيق الدائم مع الجانب المصري في مختلف القضايا والشؤون القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وزير العدل وزارة العدل سفير المملكة المتحدة المنظومة القضائية المملكة المتحدة

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