كلية الشرطة 2026-2027.. شروط القبول ومواعيد التقديم بالتفصيل

أعلنت أكاديمية الشرطة رسميًا فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، وحددت مواعيد استقبال طلبات الالتحاق لمختلف الفئات، إلى جانب الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن انتقاء أفضل العناصر المؤهلة للانضمام إلى هيئة الشرطة، وفق ما أعلنه اللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

ويأتي إعلان مواعيد وشروط التقديم في كلية الشرطة 2026-2027 بالتزامن مع اهتمام واسع من طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وخريجي الجامعات المختلفة، الذين يترقبون بدء إجراءات الالتحاق بالكلية والتعرف إلى المواعيد الرسمية والفئات المسموح لها بالتقديم، بالإضافة إلى شروط السن والطول واللياقة البدنية والصحية المطلوبة.

متى يبدأ التقديم في كلية الشرطة 2026-2027؟

أوضح اللواء الدكتور نضال يوسف أن التقديم يبدأ اعتبارًا من 21 يوليو 2026 وحتى 14 أغسطس 2026 للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2025، وكذلك الحاصلين على الشهادات الأجنبية والثانوية من الخارج ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام ذاته.

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ويشمل هذا الموعد أيضًا الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث) وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث) دفعة 2025، فضلًا عن الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة لقطاعات وزارة الداخلية من حملة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه للعام السابق، فيما يقتصر التقديم في تخصص الطب البشري على خريجي عامي 2024 و2025.

ما موعد التقديم للحاصلين على الثانوية العامة 2026؟

أكد رئيس أكاديمية الشرطة أن التقديم للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للعام 2026 وطلاب الدور الثاني، إلى جانب الحاصلين على الشهادات الأجنبية والثانوية من الخارج ومدارس STEM للعام الحالي، يبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة بـ48 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

كما يبدأ التقديم للحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث) وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث) دفعة 2026، وكذلك للحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة لقطاعات الوزارة من حملة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه دفعة 2026، اعتبارًا من 25 يوليو 2026 وحتى 10 سبتمبر 2026، وذلك وفق الضوابط والقواعد التي حددتها أكاديمية الشرطة.

ما شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2026-2027؟

حددت أكاديمية الشرطة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، وجاءت على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بها عن غير طريق التجنس، وألا يحمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الكيانات أو العناصر الإرهابية.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية المقررة.

ألا يزيد سنه في أول أكتوبر 2026 على 22 عامًا .

على . ألا يقل طوله عن 170 سم .

. أن يكون وزنه متناسبًا مع طوله وفق المعادلة المقررة (الوزن الأقصى لا يزيد عن طول القامة - 90 ).

). أن يجتاز جميع الاختبارات والكشوف التي تحددها أكاديمية الشرطة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج وقت التقدم للالتحاق بكلية الشرطة.

من الفئات المسموح لها بالتقديم في كلية الشرطة؟

تشمل الفئات التي أعلنت عنها أكاديمية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والحاصلين على الشهادات الأجنبية والثانوية من الخارج، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق (ذكور وإناث)، وبكالوريوس التربية الرياضية (إناث)، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة لقطاعات وزارة الداخلية من حملة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، مع اقتصار التقديم في تخصص الطب البشري على خريجي عامي 2024 و2025.

لماذا يتزايد البحث عن التقديم في كلية الشرطة 2026-2027؟

يشهد ملف القبول بكلية الشرطة اهتمامًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور مع إعلان أكاديمية الشرطة المواعيد الرسمية لبدء استقبال طلبات الالتحاق، إذ يسعى المتقدمون إلى التعرف على جميع الشروط المطلوبة والفئات المستهدفة ومواعيد التقديم لكل مؤهل دراسي، بما يساعدهم على استكمال إجراءات الالتحاق خلال الفترات الزمنية المحددة.

وتؤكد أكاديمية الشرطة أن الالتزام بالشروط والضوابط المعلنة يمثل الأساس لقبول طلبات الالتحاق، كما يتعين على جميع المتقدمين اجتياز الاختبارات والكشوف المقررة واستيفاء شروط السن واللياقة البدنية والصحية والنفسية والسمات الشخصية، وفق القواعد المنظمة للقبول بالعام الدراسي 2026-2027.