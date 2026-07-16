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التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل

التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
التقديم في أكاديمية الشرطة 2026.. الشروط والمستندات وخطوات التسجيل
عبد الفتاح تركي

يستمر التقديم في أكاديمية الشرطة للدفعة الجديدة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وفق الضوابط التي أعلنتها الأكاديمية، حيث يشمل التقديم تجهيز المستندات المطلوبة، واستكمال التسجيل الإلكتروني، ثم أداء سلسلة من اختبارات القبول التي تبدأ من اختبار القدرات وتنتهي بالكشف الطبي المتقدم، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لكل فئة من المتقدمين.

شهدت محركات البحث، وفي مقدمتها جوجل، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن التقديم في أكاديمية الشرطة 2026، وشروط الالتحاق بكلية الشرطة، وخطوات التسجيل الإلكتروني، وذلك بعد إعلان أكاديمية الشرطة ضوابط قبول الدفعة الجديدة، وإتاحة التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسمح للراغبين في الالتحاق باستكمال جميع الإجراءات بصورة رقمية، مع متابعة نتائج الاختبارات من خلال الحساب الشخصي لكل متقدم.

ويبحث آلاف الطلاب وخريجي الجامعات عن تفاصيل المستندات المطلوبة، وآلية التسجيل، ومكان أداء الاختبارات، بالإضافة إلى شروط القبول ومواعيد التقديم الخاصة بكل فئة، وهو ما أوضحته الأكاديمية ضمن إجراءات القبول للدفعة الجديدة.

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ما المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة متخصصين 2026؟

حددت أكاديمية الشرطة المستندات التي يجب على المتقدم تجهيزها قبل بدء إجراءات التسجيل الإلكتروني، وتشمل نموذج طلب الالتحاق، وأصل المؤهل الدراسي أو بيان درجات معتمد، وشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب 4 صور شخصية حديثة، وذلك لاستكمال ملف التقديم وفق الضوابط المعلنة.

ويُعد تجهيز هذه المستندات بصورة صحيحة من الخطوات الأساسية التي تسبق استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني، بما يضمن سرعة إنهاء خطوات التقديم دون وجود نقص في الأوراق المطلوبة.

أين يُجرى اختبار المتقدمين إلى أكاديمية الشرطة؟

أعلنت أكاديمية الشرطة تخصيص البوابة رقم 5 بمقر الأكاديمية في التجمع الخامس لاستقبال جميع المتقدمين طوال فترة الاختبارات، وذلك بداية من الساعة السادسة صباحًا.

كما أوضحت الأكاديمية تطبيق نظام البصمة البيومترية للوجه والأصابع للتحقق من هوية جميع المتقدمين خلال مختلف مراحل القبول، بما يضمن مطابقة بيانات المتقدمين طوال فترة الاختبارات.

أكاديمية الشرطة

كيف يتم التقديم الإلكتروني في أكاديمية الشرطة؟

يتم التسجيل بالكامل من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يمر المتقدم بعدد من الخطوات الإلكترونية المنظمة، تبدأ بتسجيل البيانات الشخصية والتعليمية، ثم مراجعة البيانات إلكترونيًا، يليها سداد رسوم التقديم عبر وسائل الدفع الإلكترونية، ثم اختيار موعد أداء اختبار القدرات، وبعد ذلك طباعة بطاقة التردد المزودة بالباركود، وأخيرًا متابعة نتائج جميع الاختبارات إلكترونيًا من خلال الحساب الشخصي.

وتتيح هذه المنظومة الإلكترونية للمتقدم متابعة جميع مراحل القبول بصورة مباشرة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات منذ بداية التسجيل وحتى إعلان نتائج الاختبارات.

ما شروط التقديم في كلية الشرطة متخصصين 2026؟

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب، مع ضرورة استيفاء شروط الطول والقوام واللياقة الطبية.

كما تضمنت الشروط ألا يزيد سن الحاصل على الليسانس أو البكالوريوس على 28 عامًا، مع السماح لحملة الماجستير حتى 30 عامًا، والسماح لحملة الدكتوراه حتى 35 عامًا.

طلاب أكاديمية الشرطة

ما اختبارات القبول في كلية الشرطة 2026؟

يخضع جميع المتقدمين إلى سلسلة من الاختبارات المتتابعة التي تبدأ باختبار القدرات، ثم اختبار اللغة الأجنبية، واختبار نظم المعلومات، واختبار المقاس والقوام، والكشف الطبي، والكشف النفسي، واختبار السمات، واختبار المعلومات العامة، والاختبار الرياضي، وصولًا إلى الكشف الطبي المتقدم، والذي يتضمن فحوصات دقيقة مثل «رسم المخ، ووظائف الكبد والكلى، والتحاليل الطبية الشاملة».

وتُعد هذه الاختبارات جزءًا من منظومة القبول التي تعتمدها الأكاديمية لتقييم المتقدمين في مختلف الجوانب المطلوبة قبل استكمال إجراءات الالتحاق.

ما مواعيد تقديم كلية الشرطة 2026؟

حددت أكاديمية الشرطة جدولًا زمنيًا للتقديم وفقًا للمؤهل الدراسي وسنة التخرج، حيث يبدأ تقديم خريجي الجامعات دفعة 2025 خلال الفترة من 13 يوليو 2026 حتى 6 أغسطس 2026.

أما طلاب الثانوية العامة والأزهرية دفعة 2026، فيبدأ التقديم لهم بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

وفيما يخص حملة المؤهلات الجامعية والشهادات الأجنبية للعام الحالي، فيبدأ التقديم خلال الفترة من 25 يوليو حتى 10 سبتمبر 2026.

ويُنصح الراغبون في الالتحاق بأكاديمية الشرطة بمتابعة إجراءات التسجيل الإلكتروني بدقة، والالتزام بالمواعيد المحددة لكل فئة، مع استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة، تمهيدًا لأداء الاختبارات وفق الجدول المقرر من الأكاديمية.

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