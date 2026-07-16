جوليانو سيميوني: ميسي عمره 39 عامًا ولا يزال يقاتل.. وأقل ما يمكننا فعله هو الركض والموت لأجله

تأثر جوليانو سيميوني، لاعب منتخب الأرجنتين، بأداء ليونيل ميسي مع التانجو خلال منافسات بطولة كأس العالم وقلبه النتيجة أمام إنجلترا والتأهل لنهائي المونديال.

وقال جوليانو سيميوني، في تصريحاته: “الأمر يثير عاطفتي بشكل كبير ويجعلني متأثرًا، ليو يبلغ من العمر 39 عامًا، لقد حقق كل شيء، ويمتلك بالفعل كل ما يمكن لأي لاعب كرة قدم أن يحلم به في مسيرته”.

وأضاف: “هو لا يزال يقاتل في الملعب كأنه الأفضل، لذا ما يتبقى علينا نحن كلاعبين وما يتوجب علينا فعله، هو أن نترك كل شيء داخل أرضية الملعب، وأن نركض ونموت لأجله، ونركض من أجل الأرجنتين بأكملها، نحن حقاً في غاية السعادة”.

منتخب الأرجنتين ضد إنجلترا

حسم منتخب الأرجنتين تأهله لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث أقيمت المباراة على ملعب أتالانتا.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمتابعة نهائي كأس العالم بين منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، وتنطلق مباراة نهائي كأس العالم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.