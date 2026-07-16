انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا ملحوظا خلال في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة، حيث يزيد الإقبال على شراء الفراخ البيضاء بعد انخفاضها وكذلك سعر كيلو البانيه بعد الهبوط.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع عند 65 جنيها، في حين بلغ سعر البيع للمستهلك النهائي في أسواق التجزئة نحو 75 جنيها.

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه مابين ١٧٠ إلى ٢٢٠ في المحلات حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع .

أسعار الفراخ البلدى اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي فى المزارع عند 90 جنيها، ليصل إلى المستهلك النهائى فى المحلات بأسعار تقارب 100 جنيه للكيلو.



سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر الكيلو داخل المزارع نحو 71 جنيها، فيما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق الشعبيةإلى حوالى 81 جنيها للكيلو.



أسعار الدواجن الأمهات

استقرت أسعار الدواجن الأمهات اليوم، حيث سجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 50 جنيها، فى حين يتم تداوله للمستهلك النهائى داخل المحال التجارية بمستوى 60 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 16-7-2026

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس 16-7-2026، بين 5 و6 جنيهات، بينما سجل الكتكوت الساسو البيور بين 5 و6 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 16-7-2026

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 3 و3.5 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكتكوت جيل ثاني بين 5 و6 جنيهات، وسعر الكتكوت الروزي بيور بين 5.5 و6 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الخميس 16-7-2026

جاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 16-7-2026 في الشركات المنتجة، كما يلي:

- سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن: 10 جنيهات.

- سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت: 16 جنيها.

- سعر كتكوت شركة الوطنية اليوم الخميس: 12 جنيها.

- سعر كتكوت شركة الوادي: 13 جنيها.





أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.