صرف 3000 جنيه للمستحقين..كيفية صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تبدأ وزارة العمل، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 16 يوليو 2026، صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

ويتساءل كثير من المواطنين عن كيفية صرف المنحة والفئات المستحقة لها وقيمة الدعم المقرر.

قيمة المنحة وعدد المستفيدين

أكد وزير العمل حسن رداد أن صرف المنحتين يتم من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل عن الدفعتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي مخصصات مالية تبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

كيف يتم صرف المنحة؟

أوضح وزير العمل أن المستحقين يمكنهم صرف المنحة من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد، وفقًا للبيانات المسجلة لدى وزارة العمل، مؤكدًا أن الصرف بدأ رسميًا اليوم، وأن الوزارة تعمل على ضمان وصول الدعم إلى جميع المستفيدين بسهولة وشفافية.

دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة

وأشار رداد إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحويل المبادرات إلى إجراءات تنفيذية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مؤكدًا أن العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام متزايد من خلال برامج دعم ورعاية تشمل المنح المالية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب التوسع في تسجيل العمال بقاعدة البيانات الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

ولفت وزير العمل إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال لم تكن مجرد إعلان، وإنما برنامج عمل يجري تنفيذه على أرض الواقع، موضحًا أن الوزارة صرفت الدفعة الأولى عقب الاحتفالية، وتواصل اليوم صرف الدفعتين الثانية والثالثة ضمن المنح الاستثنائية المخصصة لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية بما ينعكس إيجابًا على أوضاع العمالة غير المنتظمة وأسرهم.