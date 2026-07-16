رأي ميسي عن مواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن المباراة المرتقبة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وقال ميسي عن منتخب إسبانيا :فريقٌ عظيم، يضم لاعبين رائعين، ويقدم كرة قدم رائعة، فريقٌ أعرفه جيداً، أعرف اللاعبين أيضاً، فقد لعبت ضدهم، وأتابعهم.

وأضاف: العديد منهم يلعبون في برشلونة، الفريق الذي أعشقه وأتابعه، لذا فهي مباراة مميزة، نهائي كأس العالم، وأتوقع أن تكون مباراةً متقاربة للغاية.

موعد نهائي كأس العالم

واصل منتخب الأرجنتين رحلته الناجحة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على منتخب إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة النهائية المرتقبة، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب إسبانيا مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية يسعى خلالها كل منتخب إلى حصد لقب كأس العالم 2026 واعتلاء عرش الكرة العالمية، بعدما نجح المنتخب الإسباني في بلوغ النهائي عقب فوزه على منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي، ليعد النهائي بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أبرز منتخبات البطولة.