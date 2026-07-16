سكالوني يغازل الجماهير الإسبانية قبل نهائي كأس العالم بسبب ميسي

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن أمنياته بأن يستمتع الشعب الإسباني بالمباراة النهائية لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن النجم ليونيل ميسي منح الجماهير الإسبانية الكثير من اللحظات السعيدة خلال مسيرته الكروية.

وقال سكالوني في تصريحاته: "أتمنى أن يشعر الإسبان بالسعادة لوصول الأرجنتين إلى المباراة النهائية، لأن ليو ميسي منح ذلك البلد الكثير من السعادة خلال السنوات الطويلة التي لعب فيها هناك".

وأضاف: "أعلم أن جزءًا كبيرًا من الشعب الإسباني يحب ميسي، ولذلك أتمنى أن يستمتعوا أيضًا بهذه المباراة".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة.