وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها

توفيت السيدة أمل شوقي عبد الناصر، ابنة شوقي عبد الناصر، شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بحسب ما أعلنته أسرة الراحلة.

ونعى المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر الراحلة، برفقة زوجته نجلاء القطري، عبر بيان جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

كما تقدم بخالص العزاء إلى زوجها الأستاذ رضا عطا الله، وإلى أبنائها خالد وهبة وياسمين رضا عطا الله، وإلى جميع أفراد الأسرة، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

واختتمت الأسرة بيان النعي بالدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته.