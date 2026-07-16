البنطال القاتل.. تصميم من زارا يشعل السوشيال ميديا بعد سقوط عشرات النساء

تحول أحد تصاميم السراويل من علامة الأزياء العالمية “زارا” إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت عشرات النساء مقاطع فيديو توثق تعرضهن للتعثر والسقوط أثناء ارتدائه، ما دفع بعض المستخدمات إلى إطلاق لقب “البنطال القاتل” عليه.

ويتميز البنطال بتصميم واسع للغاية مع طول زائد يلامس الأرض، وهو ما اعتبرته كثيرات السبب الرئيسي في صعوبة الحركة، خاصة أثناء المشي السريع أو صعود الدرج، إذ اشتكت مرتديات من أن أطرافه تعلق بالأحذية أو بالأرض، ما يؤدي إلى فقدان التوازن.

فيديوهات متداولة توثق حالات تعثر

وانتشرت على منصة “تيك توك” مقاطع مصورة أظهرت حالات سقوط متكررة لنساء أثناء ارتداء البنطال، وأسفرت بعض الحوادث عن إصابات طفيفة مثل الكدمات والخدوش، فيما أكدت بعض المستخدمات أن إصاباتهن كانت أشد واستدعت التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج

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