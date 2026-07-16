مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 يوليو في القاهرة والمحافظات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 يوليو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:22 ص

• موعد الشروق: 6:04 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 1:01 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:37 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:57 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:28 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:22 ص

• موعد الشروق: 6:07 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 01:06 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:45 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:05 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:38 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:37 ص

• موعد الشروق: 6:10 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:54 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:16 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:38م

• موعد أذان العشاء: 9:01 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:32 ص

• موعد الشروق: 6:17 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:17 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:56 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:17 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:49 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:22 ص

موعد الشروق: 6:00 ص

• موعد أذان الظهر:12:51 م

• موعد أذان العصر: 4:20 م

• موعد أذان المغرب: 7:41 م

• موعد أذان العشاء: 9:08 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:18 ص

• موعد الشروق: 5:57 ص

• موعد أذان الظهر: 12:49 م

• موعد أذان العصر: 4:20 م

• موعد أذان المغرب: 7:41 م

• موعد أذان العشاء: 9:08 م

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟

أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن صلاة الفجر وصلاة الصبح هما اسمان للصلاة المفروضة ذاتها والتي يؤديها المسلم بعد طلوع الفجر الصادق وقبل شروق الشمس.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن "صلاة الفجر والصبح هما لفظان يطلقان على الفرض، وكلاهما يطلقان على السنة، فإذا قال المسلم صليت الفجر، فإن قصده ينصرف إلى الفرض والسنة معًا."

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القاعدة الفقهية هنا تقول إنه "إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا"، موضحا أن ذلك يعني أنه إذا ذكرت كلمة "الصبح" وحدها، فالمقصود بها الصلاة المفروضة، أما إذا قُرنت مع كلمة "الفجر" "كأن يقول المصلي: "صليت الفجر والصبح"، فإن المقصود هو أداء السُّنة والفرض.

فضائل صلاة الفجر

أخبرنا الشرع الشريف عن فضائل من يداوم ويحرص على أداء صلاة الفجر، ومنها: