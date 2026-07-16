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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات في البنوك

كوريا الجنوبية ترفع الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات البنوك
كوريا الجنوبية ترفع الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات البنوك

رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي تفاقم بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والحد من نمو ديون الأسر المرتفعة.

وعقب اجتماع للسياسة النقدية، رفع بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.5 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، في أول زيادة منذ يناير 2023، وفقا لما جاء عبر سكاى نيوز عربية.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة أو خفضها خلال السنوات الأخيرة، رغم المخاوف من ارتفاع ديون الأسر وأسعار العقارات، مفضلا دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن صناع السياسات يرون الآن مجالا لرفع تكلفة الاقتراض مع تحقيق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع، بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات المدفوعة بالطفرة العالمية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كوريا البنك المركزة الكورى الفائدة البنك المركزى سكاى نيوز عربية

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