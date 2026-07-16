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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: تجربة أمريكية عمرها عقود تكشف صعوبة تأمين مضيق هرمز

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

وجّه الإعلامي أسامة كمال انتقادات للطرح المتداول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض مقابل مالي على الدول المستفيدة من تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن اختزال حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم في إطار "خدمة مدفوعة" لا يعكس تعقيدات الواقع العسكري والأمني.

تأمين الملاحة البحرية

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، أن التجارب التاريخية أثبتت أن تأمين الملاحة البحرية لا يضمن منع جميع التهديدات، مستشهدًا بعملية "إيرنست ويل" التي نفذتها الولايات المتحدة عام 1987 لحماية ناقلات النفط الكويتية خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وأشار إلى أن الناقلة الكويتية "بريدجتون" تعرضت للاصطدام بلغم بحري رغم مرافقتها من قبل قطع بحرية أمريكية، وهو ما كشف آنذاك حدود القدرة على توفير حماية كاملة للملاحة في المناطق التي تشهد توترات عسكرية.

أهمية الاستفادة من دروس الماضي 

وأضاف كمال أن استحضار هذه الواقعة التاريخية يبرز أهمية الاستفادة من دروس الماضي عند مناقشة أي مقترحات تتعلق بتأمين مضيق هرمز، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها الممر البحري في الوقت الراهن.

الملاحة تأمين الملاحة دونالد ترامب تأمين الملاحة البحرية

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