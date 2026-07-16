طلاب الثانوية العامة بالقليوبية يؤدون امتحانات الأحياء والإحصاء والرياضيات التطبيقية

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم بمحافظة القليوبية امتحان الأحياء والاحصاء والرياضيات التطبيقية وسط اجراءات واستعدادات مشددة.



واكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.



وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.



وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من مقار الامتحانات للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.