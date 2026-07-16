الحرس الثوري يكشف عن شروطه لفتح مضيق هرمز ويوجّه رسائل مهمة للشعبيين الكويتي والأردني

أكد الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بإنهاء الشرور الأمريكية في المنطقة.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن جيش الاحتلال الأمريكي استهدف نقاطاً مختلفة بإيران مستخدماً القواعد الجوية في الأردن ومن بين النقاط المستهدفة محيط مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان مما أدى لإخلاء 121 طفلاً.



وقال البيان : مقاتلو القوة الجوفضائية دمروا حظيرة مبيت المقاتلات الأمريكية ومركز القيادة والسيطرة الأمريكي الجديد غرب آسيا والاستهداف طال أيضا قاعدة واسعة جداً في الأزرق بالأردن وذلك باستخدام صواريخ "خيبر شكن" البالستية.



وخاطب حرس الثورة الشعب الأردني قائلا : يا شعب الأردن الغيور أنتم أفضل من لمس عن قرب جرائم أمريكا والصهاينة أكثر من أي شعب آخر و لا تسمحوا باستخدام أرض الأردن المقدسة وهي موطئ أقدام الأنبياء لارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال واضربوا المصالح الأمريكية بكل ما أوتيتم من قوة وطهروا أرضكم من دنس المحتلين الأمريكيين.



وزاد : أقدم جيش الاحتلال الأمريكي بالاعتداء على نقاط متعددة في خوزستان ولذا قمنا بعملية مشتركة بالمسيرات والصواريخ استهدفت مركز الاتصالات الفضائية ورادار الإنذار المبكر في قاعدة "علي السالم".

وتوجه حرس الثورة برسالة إلى شعب الكويت الشريف : يا شعب الكويت ذا الشرف والكرم لا تسمحوا بمساس عزة أرضكم الإسلامية بوجود الأمريكيين المجرمين ولا تتيحوا الفرصة للعدو ليستخدم أرضكم للاعتداء وارتكاب الجرائم بحق شعوب فلسطين ولبنان وإيران واليمن و لا تفوتوا أي فرصة لضرب المصالح الأمريكية وطرد جنود الشيطان الأكبر من أرضكم.