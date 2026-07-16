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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

صورة العامل
صورة العامل
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لعامل بناء يحمل كمية من الطوب على كتفه، بينما يسير إلى جواره طفل صغير ممسكًا بيده، وسط روايات متداولة تزعم أن العامل فاقد للبصر وأن نجله يرشده أثناء العمل، في مشهد أثار تعاطفًا كبيرًا بين المستخدمين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

وانتشرت الصورة مصحوبة بتعليقات أشادت بكفاح العمال وما يتحملونه من أعباء يومية لتوفير احتياجات أسرهم، معتبرين أن المشهد يجسد حجم الضغوط التي يواجهها كثير من أصحاب المهن الشاقة، في مقابل انتقادات وجهها البعض لما وصفوه بالمبالغة في الحديث عن ضغوط يعيشها المشاهير ولاعبو كرة القدم مقارنة بمعاناة العمال.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الرواية المتداولة بشأن فقدان العامل لبصره أو ملابسات الصورة، إلا أنها حصدت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت تسليط الضوء على قصص الكفاح والعمل اليومي التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من الجمهور.

صورة العامل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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