قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة طفل فلسطيني بعد تعرضه للدهس على يد مستوطن في الخليل
خطر الكذب ونشر الشائعات عبر الإنترنت.. علي جمعة يوضح كيفية الحماية منها
خبيرة اقتصادية: ارتفاع الدين وكلفة الاقتراض يضعان الحكومة البريطانية المقبلة أمام تحديات صعبة
وزير الزراعة: قفزة في إنتاج اللحوم الحمراء لـ600 ألف طن.. والاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%
ترامب يكشف عن خطة دفاعية كبرى: "ترسانة الحرية" تنطلق من بنسلفانيا
جنون في بوينس آيرس.. الآلاف يحتفلون بتأهل الأرجنتين لنهائي مونديال 2026
الجيش الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقًا ولن يُعاد فتحه إلا بشروط
وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي
مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل
رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟
مشاجرة بسبب دفن جثمان.. الداخلية تكشف التفاصيل وتضبط المتهمين بواقعة أطفيح
ضربة قوية.. بيان مهم من أمريكا بشأن الحصار البحري على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة اقتصادية: ارتفاع الدين وكلفة الاقتراض يضعان الحكومة البريطانية المقبلة أمام تحديات صعبة

بريطانيا
بريطانيا
هاني حسين

قالت فيكي برايس كبيرة المستشارين الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية، إنّ التوترات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي تمثل مصدر قلق واضح بشأن مستقبل النمو الاقتصادي البريطاني، موضحة أن بريطانيا تواجه ارتفاعاً في عبء الدين الذي تراكم على مدار عقود، وأن اتساع حالة عدم اليقين سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، بما يفرض تحديات على رئيس الوزراء المقبل، الذي سيتعين عليه التعامل مع عدد من القضايا، وربما إجراء تخفيضات في بعض القطاعات، إلى جانب مواجهة ارتفاع كلفة الاقتراض التي انعكست على الضرائب المحصلة، والتي وصلت إلى عشرات المليارات لتغطية الخدمات وسداد الدين.

وأضافت برايس، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استثمارات القطاع الخاص تأثرت بصورة سلبية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن بريطانيا، منذ الأزمة المالية، شهدت فرض قيود عديدة على الاستثمارات نتيجة ارتفاع الضرائب، ولم تتعافَ بالكامل قبل أن تواجه تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي، ثم جائحة كورونا، تلتها الحرب الأوكرانية، وأخيراً التوترات الحالية مع إيران.

وأكدت أن هذه التطورات مجتمعة دفعت بريطانيا إلى مواصلة الاقتراض على نطاق واسع، لافتةً، إلى أنّ تقليص الإنفاق الحكومي يظل مهمة صعبة، في ظل تزايد أعداد كبار السن واستمرار الحكومة في تقديم العديد من الخدمات، فضلاً عن وجود مرضى ومستفيدين من المنافع بسبب الإعاقة وغيرها من الظروف، وهو ما يجعل خفض الإنفاق في هذه القطاعات أمراً بالغ الصعوبة.

بريطانيا اخبار التوك شو الاقتصاد الاقتصاد البريطاني لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

رئيس الوزراء

بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

ترشيحاتنا

بنك كندا

انخفاض مؤشر بورصة تورنتو بشكل طفيف وسط تقييم المستثمرين لقرار بنك كندا حول الفائدة

جانب من الجولة

رئيس حدائق العاصمة يقود جولة ميدانية مكثفة لرفع كفاءة الخدمات بـ 87 عمارة سكن لكل المصريين

وزارة العمل الأمريكية

انخفاض غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يونيو

بالصور

بملابس سوداء.. حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

أفضل 5 سيارات عائلية موديل 2026 في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

بعد اكتشاف نوى بلح وبسلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البن المغشوش؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد