بريطانيا تحظر استخدام جديد لوسائل التواصل الاجتماعي وتشديد الحماية على المراهقين بين 16 و17 عاما

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ أنه سيتم تفعيل حظر استخدام تلقائي خلال الليل وتعطيل الميزات الإدمانية لحماية المراهقين من عمر 16 و17 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الحكومة البريطانية- في بيان لها- أنه سيتم تطبيق حظر استخدام ليلي افتراضيا، وسيتم تعطيل الميزات التي تجذب المراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي تلقائيا للمراهقين من عمر 16 و17 عاما.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجيل القادم وضمان عدم تعرضهم، عند بلوغهم سن 16 عاما لخطر التعرض للميزات التي تجعل الإنترنت أكثر إدمانا، كما يدرس وزير التكنولوجيا إجراءات لتعزيز حماية الأطفال خلال استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فترات راحة إلزامية لمن هم دون سن 18 عاما، وفرض قيود على روبوتات الدردشة التي تقدم نصائح الصحة النفسية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تفعيل حظر استخدام تلقائي خلال الليل من منتصف الليل حتى السادسة صباحا للمراهقين من عمر 16 و17 عامًاعلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الحكومة لدعم أولياء الأمور وحماية الجيل القادم على الإنترنت.

كذلك سيتم تعطيل الميزات التي قد تبقي المستخدمين يتصفحون لفترات أطول، مثل مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيا تباعا، والمحتوى المخصص الذي يعرض باستمرار، بشكل افتراضي للمراهقين الأكبر سنا.

وتحقق هذه الإجراءات الجديدة توازنا بين توفير حماية أكبر للمراهقين الأكبر سنا على الإنترنت، مع السماح لهم في الوقت نفسه بتغيير إعداداتهم بأنفسهم إذا رغبوا في ذلك.