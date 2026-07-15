قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 تحركات محدودة، إذ ارتفع سعر زيت الذرة ليسجل أبرز زيادة بين السلع الغذائية، بينما واصلت أسعار البيض صعودها، في حين تراجعت أسعار المكرونة والعدس وزيت عباد الشمس. واستقرت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية الأخرى عند مستوياتها السابقة، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

أسعار البيض اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض بقيمة 5.21 جنيهات ليصل إلى 108.17 جنيه.

وارتفع سعر البيضة البيضاء بقيمة 0.18 جنيه لتسجل 4.39 جنيه.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

وارتفع سعر البيضة الحمراء بقيمة 0.18 جنيه لتسجل 4.47 جنيه.

واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 119.54 جنيه.

واستقر سعر البيضة البلدي عند 4.98 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 5 جنيهات ليصل إلى 23.14 جنيه.

وانخفض سعر العدس المعبأ (صحيح) بقيمة 5.88 جنيه ليصل إلى 63.09 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.94 جنيه ليصل إلى 98.32 جنيه للتر.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 1.77 جنيه ليصل إلى 121.16 جنيه للتر.

السلع التي استقرت أسعارها اليوم

استقر سعر الأرز المعبأ عند 34.93 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الفول المعبأ عند 62.16 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الدقيق المعبأ عند 26.86 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السكر المعبأ عند 35.73 جنيه للكيلو.

واستقر سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو عند 28.03 جنيه.

واستقر سعر المكرونة السائبة عند 26.08 جنيه للكيلو.

البقوليات

واستقر سعر العدس المعبأ (صحيح) عند 69.11 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الفول المجروش عند 62.90 جنيه للكيلو.

واستقر سعر زيت عباد الشمس (الصنف الآخر) عند 100.51 جنيه للتر.

واستقر سعر شاي العروسة 40 جرامًا عند 11.05 جنيه.

السلع

واستقر سعر شاي ليبتون 40 جرامًا عند 17.34 جنيه.

واستقر سعر العدس الأصفر المعبأ عند 68.74 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الشاي عند 244.76 جنيه للكيلو.

السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر الشاي اليوم سعر كيلو الأرز اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

ترشيحاتنا

المجلس الأعلى لتنزيم الإعلام

الأعلى الإعلام: الحديث عن الحضارة المصرية يجب أن يستند لأدلة علمية موثقة

الأمهات الراهبات

70 راهبة من دير مارجرجس بمصر القديمة في رحلة روحية لدير المحرق

جانب من الاجتماع

وزير العمل يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة العمل الرقمية

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد