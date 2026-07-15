أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026 تحركات محدودة، إذ ارتفع سعر زيت الذرة ليسجل أبرز زيادة بين السلع الغذائية، بينما واصلت أسعار البيض صعودها، في حين تراجعت أسعار المكرونة والعدس وزيت عباد الشمس. واستقرت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية الأخرى عند مستوياتها السابقة، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

أسعار البيض اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض بقيمة 5.21 جنيهات ليصل إلى 108.17 جنيه.

وارتفع سعر البيضة البيضاء بقيمة 0.18 جنيه لتسجل 4.39 جنيه.

وارتفع سعر البيضة الحمراء بقيمة 0.18 جنيه لتسجل 4.47 جنيه.

واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 119.54 جنيه.

واستقر سعر البيضة البلدي عند 4.98 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 5 جنيهات ليصل إلى 23.14 جنيه.

وانخفض سعر العدس المعبأ (صحيح) بقيمة 5.88 جنيه ليصل إلى 63.09 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر زيت عباد الشمس بقيمة 1.94 جنيه ليصل إلى 98.32 جنيه للتر.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 1.77 جنيه ليصل إلى 121.16 جنيه للتر.

السلع التي استقرت أسعارها اليوم

استقر سعر الأرز المعبأ عند 34.93 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الفول المعبأ عند 62.16 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الدقيق المعبأ عند 26.86 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السكر المعبأ عند 35.73 جنيه للكيلو.

واستقر سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو عند 28.03 جنيه.

واستقر سعر المكرونة السائبة عند 26.08 جنيه للكيلو.

واستقر سعر العدس المعبأ (صحيح) عند 69.11 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الفول المجروش عند 62.90 جنيه للكيلو.

واستقر سعر زيت عباد الشمس (الصنف الآخر) عند 100.51 جنيه للتر.

واستقر سعر شاي العروسة 40 جرامًا عند 11.05 جنيه.

واستقر سعر شاي ليبتون 40 جرامًا عند 17.34 جنيه.

واستقر سعر العدس الأصفر المعبأ عند 68.74 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الشاي عند 244.76 جنيه للكيلو.